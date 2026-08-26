В Херсонской области в результате вражеских обстрелов и атак дронов пострадали девять гражданских

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Российские военные 26 августа атаковали населенные пункты Херсонской области авиацией, артиллерией и беспилотниками. По состоянию на 17:00 известно о девяти пострадавших гражданских, среди них работник ГСЧС

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По фактам российских атак органы прокуратуры Херсона начали досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

В Херсоне в результате артиллерийских обстрелов пострадал один человек. Еще четверо гражданских, в том числе работник ГСЧС, получили ранения из-за атак российских беспилотников.

В Белозерке русский дрон атаковал легковой автомобиль. В результате удара ранения разной степени тяжести получили три человека.

Еще один человек пострадал в Нововоронцовке из-за атаки российского беспилотника.

Также в результате обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, заведение здравоохранения, автомобили и гараж.

Прокуроры и следователи продолжают документировать последствия российских атак и собирать доказательства военных преступлений.

Напомним, что в Херсоне 26 августа российские войска повторно атаковали FPV-дроном автоцистерну ГСЧС, когда спасатели ликвидировали последствия предварительной атаки.