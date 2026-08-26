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26 серпня 2026, 23:05

Спецоперація Рубікон: у Львові викрили мільйонний наркобізнес

26 серпня 2026, 23:05
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Фото з відкритих джерел
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На Львівщині правоохоронці викрили схему виробництва та продажу наркотиків. Затримали семеро людей

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, зловмисники працювали так званими "закладчиками", виконували задачі на складах, а також продавали "товар" через інтернет-магазини та месенджери. Зокрема, вони розповсюджували заборонені речовини на території Львівщини за допомогою так званих "закладок" та таксі.

Відомо, що від початку спецоперації правоохоронці вилучили 1194 грами канабісу, 623 грами гашишу, 705 грамів мефедрону, більше 41 грама PVP, 50 грамів амфетаміну, 171 грам МДМА, 64 марки LSD, 19 пігулок Бупренорфіну та 4 грами псилоцибінових грибів. Приблизна вартість вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин за цінами "чорного" ринку становить понад 1,2 мільйони гривень.

Нагадаємо, СБУ викрила міжнародний канал контрабанди важких наркотиків з півдня Європи в Україну. Щомісяця зловмисники заробляли 15-20 мільйонів гривень. 10 учасників наркосиндикату затримали у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

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