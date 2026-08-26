Курс может штормить: что будет с долларом в сентябре и как это повлияет на цены

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В начале осени, по мнению экспертов, валютный рынок может стать более активным. Стало известно, как это может повлиять на цены.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что сентябрь может стать одним из самых насильственных месяцев года. Курс валют ожидается в пределах 44,7 – 45,4 гривны за доллар и 51,5 – 53 гривны за евро.

Дополнительный спрос на валюту будет создавать удорожание горючего, разрушение логистической инфраструктуры, вероятное ухудшение инфляции.

"Среди основных покупателей на межбанке будут оставаться импортеры энергоресурсов, горючего и энергооборудования. Подготовка к осенне-зимнему сезону уже началась, поэтому валютные потребности этого сегмента будут закономерно расти", - говорит Тарас Лисовой.

Это может повлиять на инфляцию. Если в августе потребительские цены вырастут примерно на 1,3 – 1,5%, а в сентябре – до 1%, то уже осенью годовой показатель может приблизиться к 10,1 – 10,3%.

Напомним, российские оккупанты в последнее время активно атакуют украинский бизнес. В частности, супермаркеты и склады с продуктами. Представители отрасли рассказали, повлияет ли это на ценовую политику .