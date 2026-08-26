"Надбавка к пенсии" от аферистов: украинцев предупреждают о схеме

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Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Злоумышленники используют доверие пенсионеров, пугая потерей выплат или заманивая срочными надбавками к пенсии. В частности, посылают пенсионерам SMS-сообщения о том, что якобы "начислена доплата, для получения перейдите по ссылке и заполните анкету".

После того как граждане переходят по ссылке и вводят там свои данные, с их карт исчезают деньги. Правоохранители советуют:

никому не сообщайте конфиденциальные данные, работники Пенсионного фонда и банков не запрашивают информацию о банковских картах или кодах;

не переходите по неизвестным ссылкам, официальные выплаты начисляются автоматически;

проверяйте информацию на официальных страницах Пенсионного фонда Украины.

Напомним, в Ровенской области женщина арендовала у аферистов несуществующий дом. 35-летняя жительница Ровенского района в соцсети обнаружила объявление об аренде домика на озере. Она перечислила неизвестному мужчине 3500 гривен. Однако после этого ее заблокировали.