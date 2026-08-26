В Берлине вручили подозрение основателю интернет-ресурса за шантаж предпринимателей

Фото: Офис Генерального прокурора

Гражданину Украины, находящемуся в Германии, сообщили о подозрении в требовании средств за удаление ложной и дискредитирующей информации. Процессуальные действия по нему провели 26 августа в Берлине в рамках международной правовой помощи

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина вместе с другими лицами организовал схему, в рамках которой через Интернет-ресурсы и Telegram-канал распространяли ложные материалы о физических и юридических лицах.

После этого у представителей потерпевших требовали деньги за удаление публикаций и прекращение дальнейшего распространения.

Один из установленных эпизодов касается публикаций от 20 мая 2026 г. относительно ведущей корпорации в сфере охранных услуг и ее генерального директора.

Как установило следствие, во время электронной переписки представителю компании потребовали передать 3500 USDT за удаление соответствующих материалов. После этого средства перечислили на криптовалютный кошелек, который, по данным следствия, связан с подозреваемым.

После получения денег публикации удалили из Telegram-канала и веб-ресурса.

Подозрение мужчине объявили по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство.

Поскольку фигурант проживает в Берлине, украинская сторона обратилась в компетентные органы Германии для вручения ему сообщения о подозрении и обеспечении его процессуальных прав.

По информации немецкой стороны, гражданин Украины находится в Германии с апреля 2022 года, а с июля того же года имеет вид на жительство в соответствии с § 24 Закона Германии о пребывании.

26 августа по месту жительства в Берлине провели обыск. Правоохранители искали электронные устройства, документы, носители информации и другие материалы, которые могут иметь доказательство.

Следствие устанавливает других возможных участников схемы, их роли и другие эпизоды предполагаемой противоправной деятельности.

Напомним, что на Днепропетровщине киберполицейские разоблачили 19-летнюю девушку, которая, по данным следствия, в сговоре с другим лицом завладела средствами потерпевшей. Ущерб составляет почти 120 тысяч гривен.