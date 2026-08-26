В Гостомеле из мемориала защитникам аэропорта массово исчезли шевроны

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В Гостомеле по мемориальной инсталляции, посвященной обороне местного аэропорта во время полномасштабного вторжения, исчезла часть шевронов украинских военных. Ветераны предполагают, что их могли снять дети

Об этом говорится в обращении ветеранов, обнародованном в соцсетях Гостомельской поселковой военной администрации, передает RegioNews .

По словам военных, каждый шеврон на мемориале оставили защитники Киевской области. Для ветеранов АТО, ООС и полномасштабной войны эти символы имеют особое значение, ведь связаны с конкретными людьми, их службой, боевым путем и памятью о погибших собратьях.

"Каждый шеврон оставили защитники Киевщины. За каждым стоят конкретные люди, их служба, боевой путь и память о собратьях. Для нас, ветеранов АТО, ООС и полномасштабной войны, они имеют особую ценность", - отметили ветераны.

Они призывали родителей поговорить со своими детьми и, если они забрали шевроны, вернуть их на мемориал. Ветераны подчеркнули, что эти вещи являются памятью для общества и всей Украины.

"Получилась очень некрасивая ситуация. Это все делалось для того, чтобы дети проходили сюда, видели и знали, какой ценой нам все это далось. И чтобы имели какое-то уважение", — сказал один из ветеранов.

Также военные призвали родителей объяснять детям важность сохранения мест памяти и уважения символов украинских защитников.

Бои за Гостомельский аэропорт начались в начале полномасштабного вторжения России. В ходе боевых действий российские военные уничтожили самолет Ан-225 "Мрия", находившийся в ангаре аэропорта. 2 апреля 2022 г. Силы обороны Украины взяли аэропорт под контроль.