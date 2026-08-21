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21 августа 2026, 11:58

Во Львове два BMW сбили отца и его 8-летнюю дочь: они в больнице

21 августа 2026, 11:58
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Фото: Национальная полиция
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Во Львове в результате ДТП пострадали 35-летний мужчина и его 8-летняя дочь

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 20 августа около 19:53 на перекрестке улиц Выговского и Кульчицкой.

По предварительным данным полиции, двое водителей автомобилей BMW – 22-летний и 21-летний львовяне – совершили наезд на двух пешеходов.

В результате ДТП мужчина и его дочь получили телесные повреждения. Их госпитализировали в медицинские учреждения, где врачи уточняют диагнозы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, в Полтавской области подросток на мотоцикле влетел в ЗАЗ. Авария произошла 19 августа около 19:50 в селе Пустовойтово Кременчугского района. Правоохранители начали расследование.

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