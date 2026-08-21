Авиаудар по Краматорску 20 августа: из-под завалов достали тело второй погибшей
В Краматорске возросло количество жертв в результате вчерашнего авиаудара
Об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.
"Из-под завалов торгового центра в Краматорске, по которому вчера российские войска нанесли авиаудар, спасатели деблокировали тело второй жертвы", – говорится в сообщении.
Погибшая – женщина 1957 года рождения.
Таким образом, число погибших из-за обстрела Краматорска возросло до двух. Вчера спасатели изъяли из-под завалов торгового центра тело другой женщины.
Напомним, 20 августа российская авиация сбросила девять авиабомб ФАБ-250 на Краматорск. Под удар попали торговые объекты, повреждены 22 многоквартирных дома, библиотека и критическая инфраструктура. Ранее сообщалось об 11 раненых и одной погибшей.