Вражеский дрон атаковал авто с гуманитарной помощью на Запорожье
Российские войска продолжают террор гражданского населения Кушугумской громады Запорожского района
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Враг нанес удар FPV-дроном по автомобилю, который перевозил гуманитарную помощь.
В результате вражеской атаки ранения получил мужчина. Пострадавшему оказали всю необходимую медпомощь.
Напомним, утром 21 августа россияне нанесли удары FPV-дронами по Кушугумской громаде Запорожского района. Получили ранения три человека.
Также оккупанты нанесли удар КАБом по поселку Камышеваха Запорожского района. Погибла женщина, раненый мужчина.
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