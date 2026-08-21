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21 августа 2026, 12:46

Вражеский дрон атаковал авто с гуманитарной помощью на Запорожье

21 августа 2026, 12:46
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские войска продолжают террор гражданского населения Кушугумской громады Запорожского района

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Враг нанес удар FPV-дроном по автомобилю, который перевозил гуманитарную помощь.

В результате вражеской атаки ранения получил мужчина. Пострадавшему оказали всю необходимую медпомощь.

Напомним, утром 21 августа россияне нанесли удары FPV-дронами по Кушугумской громаде Запорожского района. Получили ранения три человека.

Также оккупанты нанесли удар КАБом по поселку Камышеваха Запорожского района. Погибла женщина, раненый мужчина.

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