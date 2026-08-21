У Львові два BMW збили батька та його 8-річну доньку: вони в лікарні

Фото: Національна поліція

У Львові внаслідок ДТП постраждали 35-річний чоловік та його 8-річна донька

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 20 серпня близько 19:53 на перехресті вулиць Виговського та Кульчицької.

За попередніми даними поліції, двоє водіїв автомобілів BMW – 22-річний та 21-річний львів’яни – здійснили наїзд на двох пішоходів.

Внаслідок ДТП чоловік та його донька отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до медичних закладів, де лікарі уточнюють діагнози.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, на Полтавщині підліток на мотоциклі влетів у ЗАЗ. Аварія сталась 19 серпня близько 19:50 у селі Пустовійтовому Кременчуцького району. Правоохоронці розпочали розслідування.