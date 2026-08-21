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21 августа 2026, 10:26

"Немного минус ровный нос": дочь Оли Поляковой показала последствия ДТП

21 августа 2026, 10:26
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Фото: из открытых источников
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Дочь певицы Оли Поляковой – 21-летняя Маша – рассказала о травмах, полученных в результате ночного ДТП, и показала их на фото

Об этом она написала в Instagram, передает RegioNews.

По ее словам, после аварии она получила перелом носа и глазницы, а также контузию глаза.

"Немного минус ровный нос. Вы знали, что у глаза может быть контузия? Я тоже нет. Но у меня она есть. Перелом носа и немного глазницы, а так все хорошо", – отметила Маша.

На опубликованных фото девушка показала последствия травмы: измененную форму носа, поврежденный глаз и большой синяк на руке. Теперь за ее состоянием следят медики.

В свою очередь Оля Полякова сообщила, что в общем с ней все хорошо. В то же время, она подтвердила серьезность травм дочери.

"Мы вообще в порядке. Но у Маши перелом носа и глазницы. Ею занимаются врачи. Спасибо за поддержку", – написала певица.

По словам Поляковой, сейчас семья находится под наблюдением врачей в Одессе.

Что известно о ДТП

Авария произошла вечером 19 августа по дороге в Одессу. Автомобиль, в котором находились Оля Полякова и ее дочь, после столкновения с другой легковушкой оказался в кювете.

Полякова также показывала поврежденные автомобили и рассказывала об обстоятельствах аварии. По ее предварительной версии, другой автомобиль мог совершать разворот на дороге, после чего произошло столкновение.

Обстоятельства аварии должны установить правоохранители.

Напомним, ранее блогер Симбочка попала в аварию за границей. По ее словам, ей повезло, потому что она могла получить более серьезные травмы.

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