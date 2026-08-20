$2 тисячі хабаря: ДБР затримало оперуповноваженого СБУ у Львові

Ілюстративне фото: ДБР

ДБР затримало у Львові оперуповноваженого Львівського районного відділу Управління СБУ у Львівській області, якого підозрюють в отриманні $2 тисячі хабаря

Про це пише ZAHID.NET, передає RegioNews.

За даними слідства, співробітник СБУ вимагав гроші від фігуранта кримінального провадження за невжиття щодо нього процесуальних заходів.

Як зазначається в ухвалах Личаківського районного суду Львова, чоловіка затримали 13 серпня на вулиці Варшавській після отримання грошей.

Під час обшуку в автомобілі Volkswagen Passat, яким користувався підозрюваний, правоохоронці виявили та вилучили кошти. Також під арешт потрапили документи, iPhone, земельна ділянка та частка нерухомості, що належать фігуранту.

За даними слідства, автомобіль Volkswagen Passat був ввезений в Україну як гуманітарна допомога та зареєстрований на львівську громадську організацію "Незалежні".

Кримінальне провадження розслідують за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Суд відсторонив підозрюваного від посади на два місяці та наклав арешт на вилучене майно.

Нагадаємо, екссуддя з Одещини отримав 7 років ув'язнення. САП не називає імені засудженого. Водночас, за даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, йдеться про Павла Доброва.