Пограничники показали, как уничтожают российских "ждунов" на фронте

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Украинские защитники показали новое видео с фронта. Пограничники уничтожили РЭБ россиян и укрытие

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу бойцов бригады "Стальная граница", работающих на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. За прошедшие сутки защитники уничтожили трех окупантов, четыре РЭБ и два укрытия.

Также пилоты уничтожили дрон типа "ждун" и атаковали состав.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.