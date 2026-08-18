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18 августа 2026, 19:25

В Днепре врач требовал у военной взятки за инвалидность

18 августа 2026, 19:25
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Фото из открытых источников
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В Днепре разоблачили врача-ортопеда. Оказалось, что он требовал у военной взятки в размере 3 тысяч долларов

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Военный имел все основания оформить инвалидность третьей группы. Однако врач заявил, что якобы без взятки 3 тысячи долларов комиссия это решение не согласует. Он обещал за деньги "переговорить" с комиссией для нужного результата.

Сначала врач сообщил военному, что тот должен пройти обследование и курс реабилитации продолжительностью до трех недель в отделении, где работает сам врач. Затем он обещал направить медицинские выписки в Центр оценивания функционального состояния и "помочь" в оформлении инвалидности.

Врачу сообщили о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллиона гривен.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили бывшего прокурора Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области. Оказалось, он просил 80 тысяч взяток. За эти деньги он обещал "более мягкое подозрение".

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