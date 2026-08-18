Взятка в 50 тисяч гривень: экс-судья с Одесщины получил 7 лет тюрьмы

Павел Добров. Фото: Слово и Дело

Высший антикоррупционный суд признал бывшего исполняющего обязанности председателя Коминтерновского районного суда Одесской области виновным в получении неправомерной выгоды и назначил ему 7 лет лишения свободы

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

17 августа коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему и.о. председателя райсуда, разоблаченного на получении почти 50 тысяч гривен взятки.

САП не называет имени осужденного. В то же время, по данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о Павле Доброве.

Кроме 7 лет тюрьмы, суд запретил ему в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Также суд постановил конфисковать все принадлежащее ему имущество на праве собственности.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован.

Напомним, в сентябре 2023 года СБУ вместе с Национальным антикоррупционным бюро сообщили, что задержали исполняющего обязанности главы Коминтерновского райсуда Одесщины, который требовал деньги за "правильное" судебное решение.