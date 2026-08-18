12:38  18 августа
В реке Ворскла на Полтавщине утонул мужчина
10:59  18 августа
$10 тысяч и 300 тысяч гривен: в Киеве трое мужчин обокрали пенсионерку
12:19  18 августа
В Херсоне боеприпас от вражеского БпЛА упал в детскую кровать с двухлетним мальчиком
UA | RU
UA | RU
18 августа 2026, 12:25

Взятка в 50 тисяч гривень: экс-судья с Одесщины получил 7 лет тюрьмы

18 августа 2026, 12:25
Читайте також українською мовою
Павел Добров. Фото: Слово и Дело
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд признал бывшего исполняющего обязанности председателя Коминтерновского районного суда Одесской области виновным в получении неправомерной выгоды и назначил ему 7 лет лишения свободы

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

17 августа коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему и.о. председателя райсуда, разоблаченного на получении почти 50 тысяч гривен взятки.

САП не называет имени осужденного. В то же время, по данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о Павле Доброве.

Кроме 7 лет тюрьмы, суд запретил ему в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Также суд постановил конфисковать все принадлежащее ему имущество на праве собственности.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован.

Напомним, в сентябре 2023 года СБУ вместе с Национальным антикоррупционным бюро сообщили, что задержали исполняющего обязанности главы Коминтерновского райсуда Одесщины, который требовал деньги за "правильное" судебное решение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область ВАКС судья тюрьма взятка
В Харькове мать приговорили к 5 годам тюрьмы из-за гибели 4-летнего сына
14 августа 2026, 16:30
ВАКС оставил в силе ношение электронного браслета для Андрея Ермака
12 августа 2026, 22:10
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
"Красная звезда" и "Харьков Z": в Харьковской области женщина доставляла людям газеты россиян
18 августа 2026, 14:05
В Печенегах 18 и 19 августа объявили днями траура по погибшим
18 августа 2026, 13:53
В Днепре отец погибшего военного прославлял оккупантов
18 августа 2026, 13:40
Поджег дом из-за конфликта: на Киевщине мужчине грозит до 10 лет
18 августа 2026, 13:37
2177 детей эвакуируют из 16 населенных пунктов Днепропетровщины
18 августа 2026, 13:33
На Прикарпатье мужчина во время мобилизации разбил стекло полицейского авто
18 августа 2026, 13:25
Россия уже импортирует бензин. Но главная проблема Кремля – не дефицит
18 августа 2026, 12:54
На Житомирщине легковушка перевернулась на недостроенной дороге: погибли водитель и 10-летний ребенок
18 августа 2026, 12:50
В реке Ворскла на Полтавщине утонул мужчина
18 августа 2026, 12:38
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Виктор Ягун
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »