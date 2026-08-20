Фото: Telegram/Зінкевич Ігор

У четвер, 20 серпня, на вулиці Молдавській у Львові чоловік заліз на електроопору, після чого стрибнув із неї

Про це повідомив депутат ЛМР Ігор Зінкевич, передає RegioNews.

Внаслідок падіння він отримав травму тазу. Чоловіка доправили до однієї з лікарень Львова, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Обставини події наразі з’ясовують.

Нагадаємо, на Київщині 11-річний хлопчик стрибнув із будівельного крану. Раніше він говорив друзям про свій намір. Вони намагались його відмовити. Перед трагедією хлопчик надіслав друзям прощальне відео.