На Львовщине организовали "билеты в Польшу" за 8 тысяч

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

27-летний и 28-летний жители Львовщины организовали схему незаконной переправки мужчин за границу. В начале апреля они предложили "клиенту" инструкции по порядку действий при переходе на территорию соседнего государства, обеспечивали трансфер и сопровождение к месту пересечения. Свои "услуги" злоумышленники оценили в 8 тысяч долларов.

"За совершенное фигурантам грозит наказание – лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", - говорят в полиции.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.