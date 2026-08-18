В Белой Церкви БЭБ прекратило деятельность трех нелегальных игорных заведений

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Бюро экономической безопасности Украины прекратило деятельность трех нелегальных игорных заведений в Белой Церкви Киевской области. Заведения работали без соответствующих лицензий и уплаты налогов

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ, передает RegioNews .

По данным следствия, организаторы принимали меры конспирации и скрывали незаконную деятельность. Попасть в учреждения могли только проверенные клиенты, которых допускали по предварительной договоренности.

Чтобы не привлекать внимание правоохранителей и местных жителей, нелегальные учреждения разместили в разных районах Белой Церкви. Они работали в основном в жилых домах и арендованных коммерческих помещениях.

В ходе обысков детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, термопринтеры, кассовое оборудование, камеры видеонаблюдения, мобильные телефоны, наличные деньги и черные записи с информацией о клиентах.

Досудебное расследование было завершено, обвинительные материалы направили в суд.

Действия обвиняемых квалифицировали по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины – незаконная организация или проведение азартных игр.

Напомним, что суд избрал меры пресечения двум работникам Бюро экономической безопасности Украины , которых сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ разоблачили на получении взяток.