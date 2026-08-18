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18 августа 2026, 15:25

Кадровые изменения в парламенте: во фракцию "Слуга народа" присоединились два новых нардепа

18 августа 2026, 15:25
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Фото: ВРУ
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В Верховной Раде 18 августа приняли присягу два новых народных депутата — Богдан Моркляник и Виктория Резникова. Оба вошли в парламентскую фракцию "Слуга народа"

Об этом стало известно по трансляции заседания Верховной Рады, передает RegioNews .

Моркляник и Резникова стали народными депутатами вместо Дениса Маслова и Виталия Безгина.

Богдан Моркляник родом из поселка Межгорье в Закарпатье. Он окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "промышленное и гражданское строительство", имеет ученую степень доктора технических наук.

В разные годы Моркляник преподавал во "Львовской политехнике", а также являлся заместителем председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. В марте 2022 года он мобилизовался в Вооруженные силы Украины.

Виктория Резникова родилась в Хмельницком. Она окончила Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова по специальности "правоведение" и имеет ученую степень доктора юридических наук.

Резникова работала бухгалтером, а впоследствии — юристом. С 2018 года она является членом Научно-консультативного совета при Верховном Суде.

В 2019-2024 годах Резникова возглавляла кафедру хозяйственного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2024 году стала заведующей кафедрой экономического права и экономического судопроизводства.

В 2025 году Виктория Резникова стала членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский назначил полковника полиции Сергея Науменко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Клименко.

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