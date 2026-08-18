Переводил вину за войну на Украину: на Львовщине "псевдоправозащитника" приговорили к 5,5 годам тюрьмы
Во Львовской области суд приговорил 43-летнего жителя Дрогобыча к 5 годам 6 месяцам лишения свободы за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и оправдание вооруженной агрессии России против Украины
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .
По данным прокуратуры, мужчина позиционировал себя как правозащитник и журналист. В условиях военного положения он систематически провоцировал конфликты с военнослужащими районного ТЦК и СП, которые осуществляли уведомления граждан в Дрогобыче.
Осужденный в частности унижал честь и достоинство военнослужащих, называл ТЦК и СП "частными конторами" и призвал местных жителей игнорировать законные требования военных.
Свои действия мужчина записывал на мобильный телефон, после чего распространял видео в Facebook, Telegram и на собственном канале YouTube.
Кроме того, во время публичных выступлений и онлайн-трансляций он распространял манипулятивные утверждения по мобилизации, заявлял о якобы "неконституционности" вручения повесток и оправдывал вооруженную агрессию РФ.
По данным прокуратуры, мужчина также переводил ответственность за развязанную Россией войну на Украину.
Его противоправную деятельность приостановили в сентябре 2023 года.
Прокуроры Львовской областной прокуратуры доказали его вину по части 1 статьи 114-1 и частям 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины.
Суд назначил мужчине реальное наказание – 5 лет 6 месяцев лишения свободы.
Напомним, что 23 июля 2023 года СБУ задержала скандального блоггера Марьяна Чаву из Львовщины, подозреваемого в препятствовании законной деятельности ВСУ.