В Вышгороде, Василькове, Обухове, Броварах и Иванкове зафиксировали пыль в воздухе

Фото: Киевская областная государственная администрация

В Вышгороде, Василькове, Обухове, Броварах и Иванкове Киевской области временно зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсной пылью

Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация, передает RegioNews .

По данным автоматизированной системы наблюдения, в большей части населенных пунктов Киевщины превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в воздухе не зафиксировали.

В то же время в пяти населенных пунктах области уровень мелкодисперсной пыли пока повышен. Такое загрязнение может приводить к дискомфорту во время дыхания, в частности у детей, пожилых людей и людей, чувствительных к раздражению.

Для улучшения качества воздуха специалисты рекомендуют держать закрытые окна, ограничить длительное пребывание на открытом воздухе и пить достаточно воды.

При наличии воздухоочистителя его советуют использовать в максимальном режиме.

В то же время уровень гамма-излучения в Киевской области остается стабильным и соответствует естественному фону.

Напомним, что враг не прекращает атаки на Киевскую область . Под ударами российских беспилотников очутилась гражданская инфраструктура региона.