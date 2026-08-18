В Харьковской области будут судить организаторов масштабного производства акцизных марок

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении трех человек, обвиняемых в организации масштабного производства и сбыта поддельных марок акцизного налога. Обвинительный акт был направлен в суд

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным полиции, группа производила фальсифицированные акцизные марки и продавала их, в частности, знакомым, которые использовали подделки для легализации алкогольной продукции.

В ходе 12 санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 5 миллионов поддельных акцизных марок с голографическими элементами. По внешним признакам они почти не отличались от подлинных.

Также полицейские изъяли компьютерную и печатную технику, устройства для порезки бумаги, упаковочное оборудование, технику для нанесения голографических элементов и другие средства, которые могли использовать для изготовления фальсифицированной продукции.

Трем фигурантам – гражданину Украины и двум гражданам Турции – сообщили о подозрении по части 3 статьи 199 Уголовного кодекса Украины.

Санкция настоящей статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время обвинительный акт составлен и вручен участникам уголовного производства. Материалы дела были переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что на Волыни разоблачили мужчину, который обустроил производство алкоголя в подвале. Теперь он получил подозрение.