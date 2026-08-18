В КГГА объяснили причину зеленоватой окраски воды и появления пены в Днепре

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В Днепре в Киеве в последние дни наблюдают зеленоватую окраску воды и появление пены у берегов. В КГГА объяснили, что эти явления могут быть связаны с активным развитием микроскопических водорослей и цианобактерий, который называют "цветением" воды

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает RegioNews .

Специалисты Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА совместно с КП "Плесо" продолжают мониторить состояние водных объектов столицы.

По данным специалистов, во время "цветения" вода может приобретать зеленый, сине-зеленый, желтовато-бурый и другие оттенки. Массовому размножению водорослей способствует сочетание природных и антропогенных факторов, в частности, избыток соединений азота и фосфора.

В то же время, важными факторами являются погодные и гидрологические условия. Продолжительная жара, прогревание воды, слабое течение и застойные участки создают благоприятные условия для быстрого развития водорослей.

В КГГА также объяснили появление пены у берегов. Она может образовываться после массового отмирания водорослей, когда начинается активное разложение органического вещества.

"После отмирания значительного количества биомассы в водоеме начинается активное разложение органического вещества. В этот период меняется состав поверхностного слоя воды, а природные органические соединения вместе с продуктами разложения могут накапливаться у берегов и являются причиной появления неприятного запаха", - говорится в сообщении.

Под действием волн и ветра эти органические вещества могут способствовать образованию пены, которая накапливается в местах с меньшей скоростью течения, в частности, вдоль береговой линии.

В то же время само появление пены не свидетельствует автоматически о химическом загрязнении водоема. Для установления конкретных обстоятельств нужны лабораторные исследования.

В КГГА отметили, что после массового отмирания водорослей их биомасса разлагается и потребляет растворенный в воде кислород. Это может ухудшать условия существования рыбы и других водных организмов, а при значительном дефиците кислорода приводить к их гибели.

Аналогичные процессы наблюдаются и в Киевском водохранилище, воды которого поступают в Днепр.

Чтобы своевременно выявить загрязнение, специалисты испытательной химической лаборатории КП "Плесо" выехали на место и отобрали пробы воды для детального лабораторного анализа. В случае выявления признаков загрязнения, город обещает дополнительно проинформировать.

В КГГА подчеркивают, что "цветение" само по себе не означает сброс в водоем загрязняющих веществ или сточных вод, однако может свидетельствовать об изменении его экологического равновесия.

Напомним, что из-за загрязнения реки Десна город Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения.