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18 серпня 2026, 16:30

На Львівщині організували "квитки до Польщі" за 8 тисяч

18 серпня 2026, 16:30
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Фото: Нацполіція
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На Львівщині викрили схему незаконного перетину кордону. Затримали двох організаторів

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

27-річний та 28-річний жителі Львівщині організували схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. На початку квітня вони запропонували "клієнту" інструкції щодо порядку дій під час переходу на територію сусідньої держави, забезпечували трансфер та супровід до місця перетину. Свої "послуги" зловмисники оцінили в 8 тисяч доларів.

"За скоєне фігурантам загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.

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