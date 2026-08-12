На Львівщині вантажівка на смерть збила 34-річного пішохода

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 11 серпня близько 02:15 на автодорозі "Київ – Чоп" поблизу села Угерсько Стрийського району.

За попередніми даними правоохоронців, 55-річний водій вантажівки Volvo, мешканець Закарпатської області, здійснив наїзд на 34-річного жителя Стрийського району.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної аварії.

Нагадаємо, на Рівненщині слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП, у якій тяжко травмувався неповнолітній мотоцикліст. Хлопець перебуває у реанімації в стані коми.