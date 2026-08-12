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12 серпня 2026, 10:27

На Львівщині вантажівка на смерть збила 34-річного пішохода

12 серпня 2026, 10:27
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Фото: Національна поліція
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На Львівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок наїзду вантажівки загинув 34-річний пішохід

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 11 серпня близько 02:15 на автодорозі "Київ – Чоп" поблизу села Угерсько Стрийського району.

За попередніми даними правоохоронців, 55-річний водій вантажівки Volvo, мешканець Закарпатської області, здійснив наїзд на 34-річного жителя Стрийського району.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної аварії.

Нагадаємо, на Рівненщині слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП, у якій тяжко травмувався неповнолітній мотоцикліст. Хлопець перебуває у реанімації в стані коми.

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