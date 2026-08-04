На Днепропетровщине возбуждено дело из-за гибели людей на АЗС во время вражеского удара

Фото: полиция Днепропетровской области

Криворожские полицейские открыли уголовное производство по факту служебной халатности, которая могла привести к гибели людей во время российского удара по автозаправочной станции

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Трагедия произошла 3 августа в Криворожском районе. В результате вражеского удара по АЗС погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.

По данным следствия, на момент объявления воздушной тревоги автозаправочная станция продолжала работать, несмотря на рекомендации органов власти по прекращению деятельности во время угрозы воздушного удара.

Стражи порядка отмечают, что в соответствии с требованиями безопасности во время воздушной тревоги работу автозаправочных станций рекомендовано прекращать, а работники и посетители должны перейти к ближайшим укрытиям.

По этому факту следственные отделения полиции №6 Криворожского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая гибель людей.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, чьи действия или бездействие могли привести к тяжелым последствиям.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что 3 августа россияне атаковали АЗС в Криворожском районе.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Мужчины 53, 46, 20 лет и женщины 51 и 60 лет находятся в состоянии средней тяжести. Три человека погибли: среди них 8-летний мальчик.