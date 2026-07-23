Фото: ГСЧС

ДТП произошло 22 июля около 20:20 на трассе М-30 в селе Куколевка Александрийского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

По предварительной информации, водитель авто Daewoo Lanos выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Passat.

В результате столкновения Lanos загорелся. Спасатели потушили автомобиль.

От полученных травм 28-летняя пассажирка Lanos погибла на месте. Пострадавших 40-летнего водителя этого авто и двухлетнего ребенка госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, суд избрал меру пресечения 24-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию в городе Броды Золочевского района. В результате ДТП погибли три несовершеннолетние девушки.