На Львівщині 40-річний мотоцикліст загинув після падіння з мотоцикла
У Дрогобицькому районі Львівської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 40-річний водій мотоцикла
Про це повідомив департамент із питань цивільного захисту Львівської ОВА, передає RegioNews.
Аварія сталася 12 липня близько 22:00 у селі Снятинка Дрогобицької громади.
За попередніми даними, місцевий житель, керуючи мотоциклом Suzuki, не впорався з керуванням і впав на проїжджу частину дороги.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.
Нагадаємо, на Черкащині внаслідок зіткнення вантажівки та легкового автомобіля постраждали 31-річна жінка та 5-річний хлопчик. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини автопригоди.
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