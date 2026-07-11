На Волыни перевернулся Volkswagen Transporter: погиб водитель
В Ковельском районе Волынской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 24-летний водитель микроавтобуса
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что авария произошла вечером 10 июля около 20:17 на грунтовой дороге вблизи села Гирники.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Transporter 2001 года рождения не справился с управлением, из-за чего транспортное средство перевернулось.
В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы. Медики пытались спасти его жизнь, однако от полученных повреждений он скончался.
По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, в городе Смила Черкасской области 9 июля в результате столкновения легковушки и мотоцикла пострадала 22-летняя водитель двухколесного. Женщину госпитализировали в больницу. Полиция устанавливает полные происшествия ДТП.