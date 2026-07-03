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03 июля 2026, 13:10

Две женщины в тяжелом состоянии: на Львовщине подтвердили новые случаи тропической малярии

03 июля 2026, 13:10
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Фото: из открытых источников
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Во Львовской области лабораторно подтвердили два случая тропической малярии, вызванной паразитом Plasmodium falciparum. Обе пациентки заболели после поездки на остров Занзибар в Танзании

Об этом сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

После возвращения в Украину женщины почувствовали общую слабость, головную и суставную боль, озноб, а температура тела повысилась до 39,5 °C. Их госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу, где они получают необходимое лечение. Состояние обеих пациенток медики оценивают как тяжелое.

По данным Львовского областного ЦУПХ, перед поездкой женщины не проходили химиопрофилактику малярии.

С начала 2026 года в области уже зарегистрировано четыре случая завезенной тропической малярии. Все больные вернулись из Занзибара.

Специалисты напоминают, что малярия передается через укусы инфицированных комаров рода Anopheles, а Танзания входит в страны с высоким риском распространения этой болезни.

Медики призывают перед поездками в эндемические страны обращаться к врачу для назначения противомалярийной профилактики, а во время путешествия пользоваться репеллентами, москитными сетками и защитной одеждой.

При появлении лихорадки, озноба, головных болей или других симптомов после возвращения из таких стран необходимо немедленно обратиться к врачу и сообщить о путешествии.

Напомним, в Хмельницкой области парень скончался после укуса пчелы. Инцидент произошел на территории Грицовского карьера. Медики пытались оказать ему помощь и долгое время боролись за жизнь, однако спасти парня не удалось – он умер на месте происшествия.

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