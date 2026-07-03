Обещал "решить вопрос": на взяточничестве поймали заместителя председателя Одесского облсовета

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Первому заместителю председателя Одесского областного совета Олегу Радковскому, представляющему партию "Батькивщина", сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды

Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews .

По информации собеседников издания, чиновник получил деньги от мужчины, пообещав помочь в решении определенного вопроса. В то же время, как утверждает источник, выполнять обещанное, он не собирался и намеревался присвоить полученные средства.

По данным издания, разговор с Радковским записали, после чего запись была передана правоохранительным органам.

Собеседники "Думской" также утверждают, что по аналогичной схеме чиновник якобы обещал "помочь" по меньшей мере десяти людям.

Кроме того, издание отмечает, что параллельно активизировалось расследование дела о возможной продаже гуманитарной помощи на рынке "Седьмой километр".

Напомним, что чиновник КГГА , подозреваемый в получении 1,2 млн грн от победителя тендера, признал вину и перечислил на нужды ВСУ 9 млн грн