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03 липня 2026, 14:55

У Львові викрили кол-центр, який обіцяв людям інвестиції: вкрали десятки тисяч євро

03 липня 2026, 14:55
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Фото: прокуратура
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У Львові правоохоронці викрили кол-центр. Аферисти дзвонили людям і обіцяли інвестиції

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, шахраї дзвонили людям та переконували їх, що можуть повернути гроші, які раніше були вкрадені в інвестиційні платформи. Після цього вони переконували людей робити нові внески.

Врешті отримані гроші аферисти виводили на криптовалютні біржі та гаманці. Загалом ошукали щонайменше шістьох потерпілих на понад 50 тисяч євро. Серед потерпілих були і українці, і поляки.

Пʼятьох підозрюваних відправили під варту із можливістю застави. Ще один неповнолітній підозрюваний зараз під домашнім арештом.

Нагадаємо, на Прикарпатті псевдобанкіри залишили пенсіонерку без останніх грошей. Жінці зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Він переконів її, що нібито для "захисту" грошей вона повинна повідомити йому конфіденційні дані банківської картки. З рахнінку жінки зняли 75 тисяч гривень.

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