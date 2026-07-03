Новый удар по "Сакам": поражены ангары с самолетами и дронами

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СБУ второй раз за неделю нанесла удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму – аэродромах "Саки" и "Гвардейское"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По предварительным данным, на аэродроме "Саки" поражены семь ангаров по хранению авиационной техники. В них, вероятно, находились истребители и фронтовые бомбардировщики, в частности, Су-30СМ, Су-30 и Су-24. Сообщается, что по меньшей мере семь самолетов могли быть уничтожены или повреждены.

Это уже второй подобный удар по аэродрому "Саки" в течение недели.

Также сообщается о поражении двух ангаров на аэродроме "Гвардейское". Там, по имеющимся данным, могли храниться ударные беспилотники типа Shahed drone и авиационное оборудование.

Эти аэродромы используются как базы тактической авиации, регулярно осуществляющей ракетно-бомбовые удары по территории Украины и поддерживающей действия российских сил на южном направлении.

"СБУ продолжает выполнять поставленные Президентом Украины задачи и системно уменьшать военный потенциал России. Каждая наша спецоперация – это минус вражеская авиация, логистика, склады, техника и инфраструктура, которые обеспечивают российскую агрессию", – подчеркнул глава СБУ Евгений Хмара.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский утвердил Службе безопасности Украины 40-дневную операцию влияния на РФ с целью побуждения к окончанию войны.

В частности, на этой неделе СБУ уже провела операцию на военном аэродроме "Саки", расположенном во временно оккупированном Крыму. Подтверждено пять попаданий беспилотников в ангары.

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