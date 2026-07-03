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03 июля 2026, 13:16

Прятала клиентов под игрушками: в Одессе разоблачили женщину, которая вывозила мужчин до границы

03 июля 2026, 13:16
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Фото: полиция
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Правоохранители задержали 57-летнюю жительницу Одессы, которая организовала схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина действовала в сговоре с сообщниками, личности которых устанавливаются. Она лично транспортировала клиентов на собственном авто в приграничную зону, откуда они должны были пешком пересекать границу вне установленных пунктов пропуска.

В конце июня правоохранители задокументировали одну сделку, стоимость которой составила 4500 долларов. Одесситка забрала клиента на одной из заправочных станций в Одесском районе. Чтобы скрыть пассажира, она усадила его на пол салона авто и полностью забросала подушками и мягкими игрушками, после чего отправилась в направлении границы.

В городе Раздельная, вблизи условной точки высадки, клиент передал водителю первую часть суммы – 700 долларов. Женщина приказала ему ждать дальнейших инструкций по пересечению украинско-молдавской границы, однако на этом этапе ее задержали правоохранители.

На месте полицейские изъяли мобильные телефоны, деньги и автомобиль, на которые суд впоследствии наложил арест.

Одесситке объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 тысяч гривен, которым 57-летняя фигурантка уже воспользовалась.

Женщине грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на границе на Буковине разоблачили мужчину с фальшивыми документами на детей. Он приобрел подделки у неизвестного за 3000 долларов.

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