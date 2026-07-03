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03 июля 2026, 11:45

Во Львове на дороге обнаружили гранату: пассажиров троллейбуса эвакуировали

03 июля 2026, 11:45
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Фото: Facebook/Андрей Садовый
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Во Львове на улице Зеленой сегодня, 3 июля, на проезжей части обнаружили гранату

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

Боеприпас заметил водитель троллейбуса №24. Он вовремя остановил транспорт и эвакуировал пассажиров.

"На месте работают правоохранители. Гранату изъят и обезвредят взрывотехники. Обстоятельства того, как боеприпас оказался посреди дороги, выясняют следователь", – отметил Садовый.

По его словам, движение транспорта на этом участке не перекрывалось – полиция регулирует движение и пропускает автомобили.

Впоследствии стало известно, что взрывотехники изъяли предмет из проезжей части. По предварительным данным, это может быть обучающая граната или боеприпас без взрывного заряда. Окончательные выводы должны установить специалисты.

Напомним, после массированных ракетных обстрелов столицы на территории одного из предприятий в Оболонском районе обнаружили обломки российской ракеты Х-69 с кассетной боевой частью. Взрывотехники изъяли суббоеприпасы и передали их подразделениям ГСЧС для дальнейшего уничтожения на полигоне.

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