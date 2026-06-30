Фото: полиция

Около полудня 29 июня на берегу реки близ села Черниев поблизости от Ивано-Франковска отдыхающие обнаружили гранату

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские обеспечили охрану места и ограничили доступ посторонних к опасному участку.

Взрывотехники обследовали боеприпас, чтобы определить степень его угрозы для окружающих и обеспечить изъятие или дальнейшее обезвреживание.

Напомним, в Харьковской области саперы обезвредили 500-килограммовую авиабомбу, которая не взорвалась после падения возле частного дома. Россияне атаковали фугасной авиабомбой город Дергачи.