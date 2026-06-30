На Прикарпатье на берегу реки отдыхающие обнаружили гранату
Около полудня 29 июня на берегу реки близ села Черниев поблизости от Ивано-Франковска отдыхающие обнаружили гранату
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Полицейские обеспечили охрану места и ограничили доступ посторонних к опасному участку.
Взрывотехники обследовали боеприпас, чтобы определить степень его угрозы для окружающих и обеспечить изъятие или дальнейшее обезвреживание.
Напомним, в Харьковской области саперы обезвредили 500-килограммовую авиабомбу, которая не взорвалась после падения возле частного дома. Россияне атаковали фугасной авиабомбой город Дергачи.
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