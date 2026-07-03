РФ атаковала АЗС в Сумах: количество пострадавших выросло до семи

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Число пострадавших в результате российского удара реактивным беспилотником по автозаправочной станции в Сумах возросло до семи

Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает RegioNews.

Отмечается, что в больницу доставили четырех женщин и трех мужчин. Трое пострадавших госпитализированы, двое после осмотра были переведены на амбулаторное лечение, еще двое проходят обследование.

Кроме того, еще один человек пострадал в результате российского удара по агрофирме в Песчанском старостате. Мужчина получил осколочные ранения и находится под наблюдением медиков.

Другие последствия вражеских атак уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской общине из-за атаки российского БпЛА по автозаправочной станции пострадали три человека.

Как известно, утром 3 июля российские войска атаковали АЗС в Криворожском районе Днепропетровской области. Погиб один человек, еще трое получили ранения. На месте возник пожар.