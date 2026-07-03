РФ атаковала АЗС в Сумах: количество пострадавших выросло до семи
Число пострадавших в результате российского удара реактивным беспилотником по автозаправочной станции в Сумах возросло до семи
Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает RegioNews.
Отмечается, что в больницу доставили четырех женщин и трех мужчин. Трое пострадавших госпитализированы, двое после осмотра были переведены на амбулаторное лечение, еще двое проходят обследование.
Кроме того, еще один человек пострадал в результате российского удара по агрофирме в Песчанском старостате. Мужчина получил осколочные ранения и находится под наблюдением медиков.
Другие последствия вражеских атак уточняются.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской общине из-за атаки российского БпЛА по автозаправочной станции пострадали три человека.
Как известно, утром 3 июля российские войска атаковали АЗС в Криворожском районе Днепропетровской области. Погиб один человек, еще трое получили ранения. На месте возник пожар.