Удар по Славянску: город частично остался без света и воды
В пятницу, 3 июля, около 03:30 российские войска нанесли массированный удар по Славянску
Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.
Вражеские снаряды попали по четырем локациям в разных частях города. В результате обстрела разрушений и повреждений получили по меньшей мере десять частных и три многоэтажных дома, а также автомобили.
Известно об одном погибшем 72-летнем мужчине.
Из-за обстрелов часть громады осталась без электро- и водоснабжения. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Тип вооружения, которым атаковали город, устанавливается.
Напомним, ночью 3 июля российские дроны атаковали громаду в Сумской области. В результате удара погибли четыре человека, среди них двухлетний ребенок.
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