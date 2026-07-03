Фото: ГВА

В пятницу, 3 июля, около 03:30 российские войска нанесли массированный удар по Славянску

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

Вражеские снаряды попали по четырем локациям в разных частях города. В результате обстрела разрушений и повреждений получили по меньшей мере десять частных и три многоэтажных дома, а также автомобили.

Известно об одном погибшем 72-летнем мужчине.

Из-за обстрелов часть громады осталась без электро- и водоснабжения. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Тип вооружения, которым атаковали город, устанавливается.

Напомним, ночью 3 июля российские дроны атаковали громаду в Сумской области. В результате удара погибли четыре человека, среди них двухлетний ребенок.