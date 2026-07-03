У Львові на дорозі виявили гранату: пасажирів тролейбуса евакуювали

Фото: Facebook/Андрій Садовий

У Львові на вулиці Зеленій сьогодні, 3 липня, на проїжджій частині виявили гранату

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Боєприпас помітив водій тролейбуса №24. Він вчасно зупинив транспорт і евакуював пасажирів.

"На місці працюють правоохоронці. Гранату вилучать і знешкодять вибухотехніки. Обставини того, як боєприпас опинився посеред дороги, з’ясовують слідчі", – зазначив Садовий.

За його словами, рух транспорту на цій ділянці не перекривали – поліція регулює рух і пропускає автомобілі.

Згодом стало відомо, що вибухотехніки вилучили предмет із проїжджої частини. За попередніми даними, це може бути навчальна граната або боєприпас без вибухового заряду. Остаточні висновки мають встановити фахівці.

Нагадаємо, після масованого ракетного обстрілу столиці на території одного з підприємств в Оболонському районі виявили уламки російської ракети Х-69 із касетною бойовою частиною. Вибухотехніки вилучили суббоєприпаси та передали їх підрозділам ДСНС для подальшого знищення на полігоні.