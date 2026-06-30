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30 июня 2026, 14:30

На Львовщине иномарки влетели друг в друга: погиб человек

30 июня 2026, 14:30
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Фото: Национальная полиция
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Авария произошла 30 июня около 00:10 на улице Богдана Хмельницкого в Винниках. К сожалению, в результате ДТП погибла 24-летняя девушка

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно столкнулись автомобиль Daewoo Lanos и микроавтобус Renault Trafic. В результате ДТП 24-летняя девушка, которая была за рулем Daewoo Lanos, погибла на месте от полученных травм.

"По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Киеве 18-летний водитель мотоцикла Benelli наехал на мужчину. Известно, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте. 18-летний водитель получил легкие телесные повреждения.

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