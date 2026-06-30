Фото: полиция

ДТП произошло во Львове 29 июня около 18:00 на улице Старознесенской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что 66-летний водитель микроавтобуса Renault Trafic не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал с дороги на обочину, где протаранил ограждение.

Травмы получили три пассажира микроавтобуса – львовяне в возрасте 61, 63 и 66 лет. Их доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Одесской области парень во время движения залез на крышу BMW и упал на дорогу. От полученных травм 21-летний парень скончался в карете "скорой" по дороге в больницу.