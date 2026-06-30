Фото: полиция

Масштабная авария произошла во вторник, 30 июня, около 08:40 в Подольском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Ивана Выговского 21-летний водитель авто BMW столкнулся с попутным Merсedes, ехавшим во второй полосе, а также с Daewoo Lanos. В дальнейшем неуправляемый BMW выехал на встречную полосу и протаранил еще два автомобиля – Hyundai и KIA.

От полученных травм 51-летняя водитель Hyundai скончалась на месте. Пострадали водитель BMW и его 25-летняя пассажирка, их госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и механизм аварии.

Напомним, днем 29 июня в Кировоградской области столкнулись две легковушки. От силы удара автомобиля превратились в металлолом. В результате ДТП пострадали шесть человек.