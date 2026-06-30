12:20  30 июня
На Закарпатье женщина скрыла смерть дочери и закопала тело младенца во дворе
10:14  30 июня
В Киевской области мужчина в СОЧ во время ссоры убил соседа
08:12  30 июня
В Черновцах во время отдыха на водоеме утонул мужчина
UA | RU
UA | RU
30 июня 2026, 14:09

В Харькове делец за 7700 долларов продавал фиктивную инвалидность для выезда за границу

30 июня 2026, 14:09
Читайте також українською мовою
Фото, ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили организатора схемы незаконного оформления инвалидности для выезда за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Незаконный бизнес наладил 69-летний харьковчанин. Он подыскивал военнообязанных мужчин и предлагал им за деньги оформить фиктивную III группу инвалидности. Полученные документы давали право беспрепятственно выехать за пределы Украины.

Свои услуги организатор схемы оценил в 7700 долларов. Его задержали "на горячем" при получении всей суммы средств.

Задержанному сообщили о подозрении. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают возможных подельников фигуранта.

Напомним, на Буковине мужчина организовал "путешествие" для уклониста за 10 тысяч долларов. Правоохранители разоблачили дельца и его клиента.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков схема уклонение от мобилизации фейковая инвалидность побег от мобилизации выезд за границу
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Государству вернули недостроенную больницу на Троещине
30 июня 2026, 16:30
Ивано-Франковск обновил исторический рекорд жары
30 июня 2026, 15:59
Работал на врага: житель Херсона получил пожизненный срок за госизмену
30 июня 2026, 15:45
Мужчина с прогрессирующим псориазом оказался мобилизованным: что решил суд
30 июня 2026, 15:20
На Буковине разоблачили аферистку, которая очищала карточки людей
30 июня 2026, 14:45
На Львовщине иномарки влетели друг в друга: погиб человек
30 июня 2026, 14:30
В Одессе 17-летняя девушка ранила ножом работника ТЦК
30 июня 2026, 14:21
Атака БпЛА на Запорожье: уже шесть пострадавших, среди них ребенок
30 июня 2026, 13:51
В Винницкой области пограничники изъяли у 20-летней девушки 47 смартфонов и партию косметики
30 июня 2026, 13:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Виталий Портников
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »