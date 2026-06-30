В Харькове делец за 7700 долларов продавал фиктивную инвалидность для выезда за границу
Правоохранители разоблачили организатора схемы незаконного оформления инвалидности для выезда за границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Незаконный бизнес наладил 69-летний харьковчанин. Он подыскивал военнообязанных мужчин и предлагал им за деньги оформить фиктивную III группу инвалидности. Полученные документы давали право беспрепятственно выехать за пределы Украины.
Свои услуги организатор схемы оценил в 7700 долларов. Его задержали "на горячем" при получении всей суммы средств.
Задержанному сообщили о подозрении. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают возможных подельников фигуранта.
Напомним, на Буковине мужчина организовал "путешествие" для уклониста за 10 тысяч долларов. Правоохранители разоблачили дельца и его клиента.