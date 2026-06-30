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Правоохранители разоблачили организатора схемы незаконного оформления инвалидности для выезда за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Незаконный бизнес наладил 69-летний харьковчанин. Он подыскивал военнообязанных мужчин и предлагал им за деньги оформить фиктивную III группу инвалидности. Полученные документы давали право беспрепятственно выехать за пределы Украины.

Свои услуги организатор схемы оценил в 7700 долларов. Его задержали "на горячем" при получении всей суммы средств.

Задержанному сообщили о подозрении. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают возможных подельников фигуранта.

Напомним, на Буковине мужчина организовал "путешествие" для уклониста за 10 тысяч долларов. Правоохранители разоблачили дельца и его клиента.