На Львівщині іномарки влетіли одна в одну: загинула людина

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Аварія сталась 30 червня, близько 00:10 на вулиці Богдана Хмельницького у Винниках. На жаль, внаслідок ДТП загинула 24-річна дівчина

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, зіткнулись автомобіль Daewoo Lanos та мікроавтобус Renault Trafic. Внаслідок ДТП 24-річна дівчина, яка була за кермом Daewoo Lanos, загинула на місці від отриманих травм.

"За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві 18-річний водій мотоцикла Benelli наїхав на чоловіка. Відомо, що пішохід переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм він помер на місці. 18-річний водій отримав легкі тілесні ушкодження.