Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники совместно с таможенниками разоблачили попытку незаконного ввоза большой партии гаджетов и косметических средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Товар пыталась ввезти из-за границы 20-летняя украинка. В ходе осмотра ее личных вещей и багажа правоохранители обнаружили 47 незадекларированных смартфонов известных мировых брендов. Также в багаже девушки было 54 косметических средства, среди которых духи, кремы и декоративная косметика.

Незадекларированные смартфоны и косметические средства изъяли.

Таможенники составили по данному факту соответствующие материалы.

Напомним, на границе с Польшей разоблачили контрабанду духов известных брендов. Общая стоимость изъятого товара составляет более 2 миллионов гривен.