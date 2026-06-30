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30 июня 2026, 13:45

В Винницкой области пограничники изъяли у 20-летней девушки 47 смартфонов и партию косметики

30 июня 2026, 13:45
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Фото: ГПСУ
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В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники совместно с таможенниками разоблачили попытку незаконного ввоза большой партии гаджетов и косметических средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Товар пыталась ввезти из-за границы 20-летняя украинка. В ходе осмотра ее личных вещей и багажа правоохранители обнаружили 47 незадекларированных смартфонов известных мировых брендов. Также в багаже девушки было 54 косметических средства, среди которых духи, кремы и декоративная косметика.

Незадекларированные смартфоны и косметические средства изъяли.

Таможенники составили по данному факту соответствующие материалы.

Напомним, на границе с Польшей разоблачили контрабанду духов известных брендов. Общая стоимость изъятого товара составляет более 2 миллионов гривен.

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