В Винницкой области пограничники изъяли у 20-летней девушки 47 смартфонов и партию косметики
В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники совместно с таможенниками разоблачили попытку незаконного ввоза большой партии гаджетов и косметических средств
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Товар пыталась ввезти из-за границы 20-летняя украинка. В ходе осмотра ее личных вещей и багажа правоохранители обнаружили 47 незадекларированных смартфонов известных мировых брендов. Также в багаже девушки было 54 косметических средства, среди которых духи, кремы и декоративная косметика.
Незадекларированные смартфоны и косметические средства изъяли.
Таможенники составили по данному факту соответствующие материалы.
Напомним, на границе с Польшей разоблачили контрабанду духов известных брендов. Общая стоимость изъятого товара составляет более 2 миллионов гривен.