Мужчина с прогрессирующим псориазом оказался мобилизованным: что решил суд

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Мужчина с прогрессирующим псориазом просил суд оградить его от мобилизации. Он просил признать противоправным бездействие ЦИКК по непредоставлению ответа на его заявление

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Муж просил временно обязать ТЦК предоставить ему отсрочку. Также он просил запретить Центральной ВЛК и подчиненным ей военно-врачебным комиссиям принимать решение о его пригодности без учета актуальных медицинских документов.

В 2025 году, как он рассказал, он обратился в Нацполицию по поводу его розыска в связи с незавершенным прохождением ВЛК. По его словам, сотрудники полиции и ТЦК остановили его автомобиль и пытались принудительно доставить его для прохождения ВЛК. Кроме того, он отмечает, что имеет псориаз в прогрессирующей стадии, что, по его мнению, создает риски для здоровья.

Апелляционный суд отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска. Суд отметил, что не устанавливает медицинские диагнозы, а лишь проверяет, соблюдала ли ВЛК закон. Если при рассмотрении дела будет установлено возбуждение, суд может отменить неправомерное решение ВЛК и обязать провести повторное медицинское освидетельствование с учетом имеющихся медицинских документов.

Напомним, ранее Львовский окружной административный суд рассмотрел дело по военной службе мужчины. Выяснилось, что после мобилизации у него была обнаружена опухоль.