На Львівщині водій іномарки на смерть збив людину та втік

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 28 червня близько 01:20 в одному з сіл Львівського району. На жаль, внаслідок ДТП пішохід не вижив

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Невідомий водій наїхав на 51-річного місцевого жителя. Після зіткнення водій просто поїхав у невідомому напрямку. Пішохід отримав тяжкі травми, від яких помер на місці.

Правоохоронці знайшли водія. Ним виявився 38-річний власник Honda Accord. Машину, яка збила людину на смерть, вилучили на спецмайданчик. Водій отримав підозру. Йому тепер загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині позашляховик вилетів з дороги та перекинувся. Від отриманих травм на місці загинули дві жінки.