Во Львовской области на водоемах погибли люди, среди них - несовершеннолетний

Фото: Национальная полиция

На Львовщине в водоемах утонули два человека. Одним из них оказался подросток

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Вечером 25 июня во время купания в озере Песчанское, которое находится вблизи Новояворовска, утонул 14-летний парень.

В тот же день в реанимации скончался 32-летний мужчина. Его госпитализировали после утопления на водоеме в селе Станин Шептицкого района. Правоохранители начали уголовные производства.

Полиция призывает граждан :

купайтесь только в специально отведенных для этого местах;

не купайтесь наедине. Всегда должен быть рядом кто-то, кто сможет помочь в случае необходимости;

не оставляйте детей без присмотра взрослых;

если ребенок не умеет плавать, не разрешается заходить в воду без сопровождения взрослых;

не заплывайте за буйки – это опасно даже для уверенных пловцов;

будьте осторожны с надувными матрасами – их может быстро отнести по течению или ветру;

не употребляйте алкоголь во время отдыха;

избегайте игр в воде – веселая забава может завершиться трагически

запрещено прыгать в воду с лодок, мостиков или берегов, не предназначенных для этого.

Напомним, на Буковине продолжаются поисково-спасательные работы на реке Днестр, где исчезли четыре человека, среди них – трое детей.