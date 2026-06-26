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26 июня 2026, 14:05

Во Львовской области на водоемах погибли люди, среди них - несовершеннолетний

26 июня 2026, 14:05
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Фото: Национальная полиция
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На Львовщине в водоемах утонули два человека. Одним из них оказался подросток

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Вечером 25 июня во время купания в озере Песчанское, которое находится вблизи Новояворовска, утонул 14-летний парень.

В тот же день в реанимации скончался 32-летний мужчина. Его госпитализировали после утопления на водоеме в селе Станин Шептицкого района. Правоохранители начали уголовные производства.

Полиция призывает граждан :

  • купайтесь только в специально отведенных для этого местах;
  • не купайтесь наедине. Всегда должен быть рядом кто-то, кто сможет помочь в случае необходимости;
  • не оставляйте детей без присмотра взрослых;
  • если ребенок не умеет плавать, не разрешается заходить в воду без сопровождения взрослых;
  • не заплывайте за буйки – это опасно даже для уверенных пловцов;
  • будьте осторожны с надувными матрасами – их может быстро отнести по течению или ветру;
  • не употребляйте алкоголь во время отдыха;
  • избегайте игр в воде – веселая забава может завершиться трагически
  • запрещено прыгать в воду с лодок, мостиков или берегов, не предназначенных для этого.

Напомним, на Буковине продолжаются поисково-спасательные работы на реке Днестр, где исчезли четыре человека, среди них – трое детей.

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