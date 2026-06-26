На Львівщині на водоймах загинули люди, серед них - неповнолітній
На Львівщині у водоймах втопились двоє людей. Одним із них виявився підліток
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Увечері 25 червня під час купання в озері Піщанське, яке знаходиться поблизу Новояворівська, втопився 14-річний хлопець.
Того ж дня у реанімації помер 32-річний чоловік. Його госпіталізували після утоплення на водоймі у селі Станин Шептицького району. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження.
Поліція закликає громадян:
- купайтеся лише у спеціально відведених для цього місцях;
- не купайтеся наодинці. Завжди має бути поруч хтось, хто зможе допомогти у разі потреби;
- не залишайте дітей без нагляду дорослих;
- якщо дитина не вміє плавати, не дозволяється заходити у воду без супроводу дорослих;
- не запливайте за буйки – це небезпечно навіть для впевнених плавців;
- будьте обережні з надувними матрацами – їх може швидко віднести течією або вітром;
- не вживайте алкоголь під час відпочинку;
- уникайте ігор у воді – весела забава може завершитись трагічно
- заборонено стрибати у воду з човнів, містків або берегів, не призначених для цього.
Нагадаємо, на Буковині тривають пошуково-рятувальні роботи на річці Дністер, де зникли чотири людини, серед них – троє дітей.
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