На Львівщині 75-річного чоловіка підозрюють у розбещенні 11-річної дівчинки

Фото: Національна поліція

На Стрийщині поліцейські затримали 75-річного місцевого жителя, якого підозрюють у розбещенні малолітньої дитини. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 10 червня близько 20:30 в одному із сіл району. Чоловік запросив 11-річну сусідську дівчинку до свого будинку, після чого зачинив двері зсередини та вчинив протиправні дії.

Крики дитини почули мати та односельчанка, які вибили двері та припинили дії підозрюваного. Після цього вони викликали поліцію.

На місці працювали слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Чоловіка затримали, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо 10-річної дівчинки, поки її батьки спали у сусідній кімнаті. Чоловіка затримали. Свої дії він пояснити не може, бо був дуже п'яний – у крові зафіксовано 2,6 проміле алкоголю.